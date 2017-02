35-Jähriger Fahrer angehalten - Er hatte noch nie einen Führerschein

Unfallflucht

Bei der Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass der 35-jährige Mann aus Duisburg noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Fahrt wurde sofort unterbunden, eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ist die Folge; ebenso wird gegen die Halterin des Fahrzeugs ermittelt, die trotz Wissen, dass der 35-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt, ihr Auto für die Fahrt zur Verfügung stellte.. Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 07.45 Uhr und 10.30 Uhr, wurde in der Dr.-Rüttiger-Straße ein dort geparkter Pkw VW angefahren. Der bislang unbekannte Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg, Burgweg 21, Tel: 09371-9450 jederzeit entgegen.



Polizei Miltenberg