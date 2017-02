Nach Reizgas-Attacke in Amorbach: Polizei bittet um Bilder und Videos

Wie bereits berichtet versprühte am Sonntagmorgen gegen 01:15 Uhr ein Unbekannter Reizgas während einer Faschingsveranstaltung in der SJS-Halle von Amorbach. Dadurch erlitten 23 der knapp 400 Gäste Reizungen der Augen, der Atemwege und der Haut. Sie wurden durch den mit einem Großaufgebot vertretenen Rettungsdienst behandelt. Fünf Verletzte mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Da bislang der unbekannte Täter noch nicht ermittelt werden konnte, bittet die Polizeiinspektion Miltenberg zur Aufklärung der Tat um die Übermittlung von privaten Fotos oder Videos der Veranstaltung. Für die ermittelnden Beamten ist insbesondere der Zeitraum ab dem 04.02.2017, 23:30 Uhr von großer Wichtigkeit. Die Dateien können über den Medienupload https://medienupload-portal03.polizei.bayern.de der Polizei übermittelt werden.

Die weiteren Ermittlungen führt weiterhin die Polizeiinspektion Miltenberg. Der Sachbearbeiter bittet dringend Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, sich unter Tel. 09371/945-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang gibt das Polizeipräsidium Unterfranken folgende Hinweise:

* Frei erhältliches Pfefferspray ist ausschließlich zur Tierabwehr zugelassen

* Der Einsatz gegen Menschen stellt stets eine gefährliche Körperverletzung dar und ist eine Straftat

* Ein Mitführen bei einer öffentlichen Versammlung stellt einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz dar

* Der Einsatz in einer Menschenmenge kann zu einer unkalkulierbaren Panikreaktion führen.

Originalmeldung der Polizei Unterfranken