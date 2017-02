Zeuge beobachtet Unfallflucht – Fahrer ermittelt

Polizei Miltenberg

Miltenberg Montag, 06.02.2017 - 10:01 Uhr

Am Samstag, gegen 12.45 Uhr, fuhr ein Audifahrer auf der B 469 von Amorbach in Richtung Miltenberg. Auf Höhe der Abfahrt in Richtung Breitendieler Straße verließ er die Bundesstraße, kam in dem dortigen Kurvenbereich ins Schleudern und streifte mit der rechten Frontseite die Leitplanke.