Tierquäler legt Katze in Amorbach Kabelbinder um den Hals

Polizei Miltenberg

Miltenberg Montag, 30.01.2017 - 11:18 Uhr

Am Sonntagvormittag meldete eine Tierbesitzerin der PI Miltenberg, dass ihre Katze am Morgen vor der Haustüre stand und einen Kabelbinder um den Hals hatte.