Mehrere Wohnungseinbrüche im Raum Aschaffenburg-Miltenberg

Polizei Unterfranken

Miltenberg Sonntag, 29.01.2017 - 09:36 Uhr

Im Laufe des Samstags sind bei den Polizeiinspektionen Obernburg am Main und Aschaffenburg insgesamt drei Wohnungseinbrüche mitgeteilt worden. Die Täter entwendeten jeweils Schmuck, zum Teil aber auch Bargeld und Elektrogeräte.