Stadtprozelten: Aufmerksame Bankangestellte verhindert Überweisungsbetrug

Polizei Miltenberg

Miltenberg Samstag, 28.01.2017 - 12:49 Uhr

Eine aufmerksame Bankangestellte stellte am Freitagvormittag fest, dass es sich bei dem Anrufer, der sich als Kunde der Bank ausgab und versuchte, eine Blitzüberweisung von fast 5000 Euro auf ein Konto bei einer anderen Bank zu veranlassen, nicht um den tatsächlichen Kontoinhaber handelte.