Wohnungseinbrecher erbeutet Schmuckstücke in Elsenfeld

Die Ermittlungen hat inzwischen die Kripo Aschaffenburg übernommen, die auch Hinweise aus der Bevölkerung entgegennimmt.Nach den bisherigen Erkenntnissen muss sich der Einbruch am Forstweg in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr ereignet haben. Der Täter öffnete gewaltsam die Terrassentür an der rückwärtigen Gebäudeseite und gelangte so in die Wohnräume des Einfamilienhauses. Dem Einbrecher fielen bei seiner Suche nach Wertgegenständen mehrere Schmuckstücke in die Hände, mit denen er sich unerkannt aus dem Staub machte. Die Schadenshöhe an der Terrassentür dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500 Euro belaufen.Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass eine Zeugin gegen 19.30 Uhr einen Fremden im Bereich des Tatortanwesens beobachtet hatte. Der Mann war auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu Fuß in Richtung Ulmenstraße unterwegs. Ob er mit dem Einbruch im Zusammenhang steht, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.- Männlich- Ca. 1,80 Meter groß- Bekleidet mit Jeans und grauem Kapuzenpulli- Kapuze über den Kopf gezogenWer am Dienstagabend etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnte oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kripo Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1732 in Verbindung zu setzen.





Originalmeldung der Polizei Unterfranken