Betriebsunfall in Miltenberg - Monteur verletzt

Polizei Miltenberg

Miltenberg Sonntag, 22.01.2017 - 10:06 Uhr

Am 21.01.17, gg. 09:00 Uhr, führte ein 52jähriger in einer Firma in der Benzstraße in MIltenberg Arbeiten an einem Elektromotor durch. Hierbei kippte ein Bauelement des Motors in Richtung des Arbeiters und schlug gegen dessen Oberkörper.