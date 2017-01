Einbrecher im Kindergarten

Nach ersten Erkenntnissen wurden bei dem Einbruch keine Gegenstände entwendet, der durch die Täter angerichtete Sachschaden an der aufgebrochenen Fensterscheibe beläuft sich auf ca. 150 Euro.Sachbeschädigung an BriefkästenIm Zeitraum vom 07.01.2017 – 14.01.2017, beschädigte eine unbekannte Person insgesamt 4 Briefkästen, die im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in Stadtprozelten, in der Hauptstraße montiert sind. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 120 Euro.Einbruch in Gartenbaubetrieb u. SchrotthandlungIn der Zeit vom 27.12.2016 – 28.12.2016 brachen unbekannte Täter in Amorbach, Im langen Tal, mittels brachialer Gewalt in ein Anwesen ein, das von zwei unterschiedlichen Firmen als Firmengelände genutzt wird. Hierbei wurden beim Gartenbaubetrieb diverse Stromaggregate u. Gartengeräte im Wert von ca. 5000 Euro entwendet. In der ebenfalls auf dem Gelände befindlichen Schrotthandlung wurden ein älterer Lkw u. Messingschrott entwendet. Der Beuteschaden dürfte hier bei ca. 15500 Euro liegen.

Polizei