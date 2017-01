Walldürn: Nach Unfall einfach weitergefahren

Buchen: Diebe auf frischer Tat ertappt

Zuvor war er mit seinem PKW unterwegs und fuhr mit diesem über die Walldürner Auffahrt auf die B27. Nach der Überführung der Bundesstraße kam sein Auto vermutlich aufgrund der Schneeglätte auf die linke Fahrbahnseite. Ein mit seinem Porsche Cayenne entgegenkommender 39-Jähriger wich daraufhin aus um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu verhindern. Dies gelang nicht vollständig, sodass sich die beiden Fahrzeuge im Bereich des Radlaufs streiften und der Porsche daraufhin die Leitplanke touchierte. Ohne anzuhalten führte der mutmaßliche Unfallverursacher seine Fahrt fort. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf zirka 8.000 Euro geschätzt. Zeugen, denen ein dunkler Audi A3 mit Unfallschaden aufgefallen oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Drei mutmaßliche Diebe konnte die Polizei am Sonntagnachmittag in Buchen auf frischer Tat ertappen. Die Männer machten sich in der Carl-Benz-Straße an einem Container mit Elektroteilen zu schaffen. Dabei bemerkten sie jedoch offensichtlich nicht, dass sie eine Alarmanlage auslösten und die Polizei bereits auf der Anfahrt war. Alle drei Verdächtigen wurden festgenommen. Die mutmaßlichen Täter im Alter von 36 bis 39 Jahren hatten einen in der Nähe abgestellten PKW bereits mit Diebesbeute geladen. Außerdem stelle sich heraus, dass der Fahrer des Autos nicht im Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis ist. Die Ermittlungen laufen.

Buchen: 50 Kilo Fleisch gestohlen

Offenbar auf Fleisch hatten es Diebe zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Sonntag, 12.00 Uhr, in Buchen abgesehen. Aus einer Gartenlaube in der Eberstadter Straße haben die Unbekannten zirka 50 Kilogramm Schweinefleisch geklaut, welches dort zum Räuchern hing. Zeugen, denen verdächtige Personen mit einer großen Menge Fleisch aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

Mosbach: Tischplattendieb gesucht

Ein Unbekannter stahl zwischen Samstag, 20.00 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, in Mosbach eine Tischplatte aus Glas. Diese lag auf dem dazugehörigen Metallgestell auf einer Terrasse in der Straße "Rote Äcker". Das Gestell lies der Täter an seinem Platz. Hinweise auf den Verbleib der Glastischplatte gehen an das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090.

Originalmeldung der Polizei Heilbronn für den Neckar-Odenwald-Kreis