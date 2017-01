Autofahrer verursacht gleich mehrere Unfälle

Polizei Miltenberg

Miltenberg Samstag, 14.01.2017 - 11:36 Uhr

Am Freitag gegen 11.30 Uhr mussten Beamte der PI Miltenberg zunächst auf der Staatsstraße 2309 bei Großheubach einen Verkehrsunfall aufnehmen; hier war ein 66-jähriger VW-Fahrer beim Abbiegen gegen die Leitplanke gefahren und verursachte dabei einen Schaden.