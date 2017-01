Autohaus: Angestellter stört Einbrecher

Polizei Miltenberg

Miltenberg Donnerstag, 12.01.2017 - 12:04 Uhr

Am Dienstag, gegen 20.00 Uhr, versuchte ein Einbrecher auf der Rückseite eines Autohauses im Kleinheubacher Mittelgewann einzubrechen.