Betrunkener ignoriert Platzverweis  Gewahrsam

Audi kracht in Leitplanke

Einem Platzverweis kam der junge Mann nicht nach, worauf er in Gewahrsam und den Rest der Nacht in der Polizei-Arrestzelle verbringen musste.Am Dienstag, kurz nach 18.00 Uhr, fuhr eine Audi-Fahrerin auf der B 469 von Amorbach in Richtung Weilbach. Aufgrund Unachtsamkeit kam sie vor Weilbach nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Verkehrsleitpfosten und touchierte die rechts zur Fahrbahn verlaufenden Leitplanken. Die beiden Insassen blieben glücklicherweise unverletzt; der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5000 Euro.

Meldungen der Polizei Miltenberg