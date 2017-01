Nach Fahrfehler von Straße gerutscht

Polizei Miltenberg

Miltenberg Montag, 09.01.2017 - 09:19 Uhr

Am Sonntagabend, gegen 23.00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger mit seinem Toyota die Weckbacher Straße in Weilbach. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen angrenzenden Gartenzaun, den er beschädigte.