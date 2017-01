Feuer in Altenbuch und Amorbach

In einem Mülleimer, der in einem Kellerraum eines Wohnhauses abgestellt war, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Rauchentwicklung. Der Rauch breitete sich im gesamten Wohnhaus aus.Am frühen Samstagmorgen kam es in Amorbach zu einem weiteren Brandfall, bei dem die Feuerwehr ausrückte. Ein 42jähriger Amorbacher versuchte im Ofen seines Wohnhauses Holz mit Hilfe von Spiritus zu entzünden, woraufhin es zu einer leichten Verpuffung kam und die Spiritusflasche in der Hand des Mannes zu brennen begann. Der 42jährige erlitt leichte Verbrennungen an der Hand. Die örtlichen Feuerwehren mussten in beiden Fällen die verrauchten Wohnungen entlüften.

