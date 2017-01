iPhone in Bürgstadt gestohlen

Motorhaube verkratzt

Es ist vermutlich im Gedränge an der Kasse passiert.In der Zeit von Montag, ca. 18.00 Uhr, auf Dienstag, ca. 16.00 Uhr, wurde an einem Mercedes SLK die Motorhaube verkratzt. Der Pkw stand Ordnungsgemäß in Kleinheubach, Schloßpark.

Meldungen der Polizei Miltenberg