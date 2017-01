Ladendieb gefasst - Zeugin gesucht

Nachdem er sich beobachtet fühlte, hing er die Jacke wieder an den Ständer.

Aufgrund der guten Aussage der Verkäuferin konnte der Mann kurz darauf festgenommen werden. Eine unbekannte Passantin beobachtete den Fall, sie wird gebeten, sich bei der Polizei Miltenberg zu melden.

Vorfahrt nicht beachtet - Unfall

Am Dienstag, um 16.10 Uhr, fuhr eine 61-jährige Citroen-Fahrerin von Breitendiel auf die bevorrechtigte B469 in Richtung Miltenberg. Auf der Bundesstraße fuhr ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer in Richtung Amorbach. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden.

Der Fahrer des Mercedes erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8000,- EUR. Die Verkehrsregelung wurde durch die Feuerwehr Breitendiel übernommen.



Meldungen der Polizei Miltenberg