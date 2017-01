Scheinbar betrunken und ohne Führerschein in Laudenbach unterwegs

Mit 0,7 Promille am Steuer

Am Montag, um 15:40 Uhr, wurde in Laudenbach bei einem 72-jährigen Toyota-Fahrer alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt. Da er einen Alkoholtest verweigerte, wurde von einer Richterin eine Blutentnahme angeordnet. Ein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da dieser bereits aufgrund einer anderen Sache eingezogen wurde.

Kirchzell. Am Montag, gegen 21.00 Uhr, wurde bei einer Verkehrskontrolle in Kirchzell in der Hauptstraße bei einem 53-jährigen VW-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab 0,7 Promille. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld, Punkte und ein Fahrverbot.

Unfallflucht mit 3000 Euro Schaden

Miltenberg. Am Montag, in der Zeit von 13.00 – 13.45 Uhr, parkte ein weißer VW in Miltenberg in der Hauptstraße. In dieser Zeit wurde sein Auto beschädigt. Der Unfallgegner verließ die Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Miltenberg zu melden.

