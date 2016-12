Überfall auf Tankstelle in Miltenberg - Angestellten gefesselt

männlich

ca. 185 cm groß und schlank

ca. 22 Jahre alt

schwarze Softshelljacke mit Kapuze, schwarze Hose (evtl. Jogginghose), schwarze Schuhe, schwarze Handschuhe

maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube

Dem Täter gelang mit wenigen hundert Euro die Flucht und trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieb die Suche nach dem Unbekannten bislang ergebnislos. Noch in der Nacht übernahm die Aschaffenburger Kripo die weitere Ermittlungsarbeit.Der maskierte Täter betrat gegen 23:50 Uhr die Tankstelle in der Mainzer Straße und ging zielgerichtet an die Kasse. Dort bedrohte er sofort den Angestellten der Tankstelle mit einer Pistole und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Nach der Übergabe des Geldes fesselte er den Mitarbeiter und verließ die Tankstelle in unbekannte Richtung. Nachdem sich der Kassierer von der Fesselung befreien konnte, informierte er die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung, mit einer Vielzahl eingesetzter Streifen, verlief bislang jedoch ergebnislos. Bei der Tat erbeutete der Täter wenige hundert Euro.Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:Die Kriminalpolizei Aschaffenburg bittet Zeugen die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben sich unter Tel: 06021/857-1732 zu melden.Originalmeldung der Polizei Unterfranken