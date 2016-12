Wer hat den Weihnachtsschmuck geklaut?

Trotz intensiver Fahndung konnten die beiden Männer, die einen Schäferhund mitführten, nicht festgestellt werden. Bisher meldeten sich vier Geschädigte, deren Weihnachtsschmuck durch Diebstahl abhanden kam.



Vorfahrtsmissachtung – zwei Leichtverletzte

Bürgstadt – Am Mittwoch, gegen 22.00 Uhr, wollte eine Opelfahrerin nach links auf die Staatsstraße 2310 (Jahnstraße) einbiegen. Dabei übersah sie einen Mitsubishifahrer und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Beide Insassen des Mitsubishi wurden leicht verletzt und mussten ins KH Erlenbach verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Freiwillige Feuerwehr Miltenberg war zur Reinigung der Unfallstelle eingesetzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.000,-- Euro.



Unfallflucht

Altenbuch – Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Mittwoch, gegen 13.50 Uhr, in der Hauptstraße im Vorbeifahren gegen einen geparkten Opel und riss dessen Spiegel ab. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 200,-- Euro.

