Mehrere Unfälle durch fliegende Eisplatten auf A 3 und A 7

Gegen 10:15 Uhr wurde auf der A 3 bei Randersacker die Windschutzscheibe eines Peugeot von dem hartgefrorenem Wasser getroffen. Die Scheibe wurde an der Seite eingedrückt und der Beifahrerspiegel abgerissen. Der 50-jährige Lasterfahrer reagierte auf das Hupen des geschädigten Autofahrers und hielt mit an.

Gegen 12:30 Uhr prallte auf der A 7 bei Martinsheim ein schwerer Eisbrocken mittig auf die Frontscheibe eines Mercedes. Die Scheibe wurde nach innen gedrückt und zersprang fast auf der gesamten Fläche. Obwohl die Sicht stark eingeschränkt war, konnte der Autofahrer aus Oberbayern dem Laster folgen, das Kennzeichen ablesen und die Polizei verständigen. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei stoppte dann den Sattelzug, von dessen Dach sich die Eisplatte gelöst hatte. Der 56 Jahre alte Kraftfahrer aus Mittelfranken hatte den angerichteten Schaden offenbar nicht bemerkt.

Unbemerkt geblieben war wohl auch für den 54-jährigen Fahrer eines Sattelzuges der von ihm verursachte Frontschaden an einem Pkw. Auf der A 3 bei Schlüsselfeld hatte sich gegen 19:20 Uhr vom Dach seines Aufliegers eine Eisplatte gelöst und war auf der Beifahrerseite eines Mercedes aufgeschlagen. Der Autofahrer meldete den Unfall, während er dem Laster in Richtung Frankfurt folgte. Wenig später fischten Beamte der Autobahnpolizei beide Beteiligten aus dem Verkehr. Der Lasterfahrer, der keinen ständigen Wohnsitz in Deutschland hat, musste für das zu erwartende Bußgeld eine Sicherheitsleistung zahlen.

Aus dem Staub gemacht hat sich hingegen ein Lasterfahrer auf der A 3 bei Würzburg. Gegen 21:10 Uhr war Eis von seinem Auflieger herabgefallen und harte Klumpen waren auf der Fahrbahn in Richtung Nürnberg liegen geblieben. Ein 58 Jahre alter Autofahrer aus Ungarn fuhr mit seinem Peugeot darüber. Dabei wurde der Unterboden so stark beschädigt, dass Öl ausfloss und der Pkw abgeschleppt werden musste. Der Sattelzug des Verursachers konnte nicht näher beschrieben werden.

Die Wetterlage begünstigt zurzeit die Bildung von Eisplatten, vor allem auf den Planendächern von Lastern und ihren Anhängern. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Pflicht der Verkehrsteilnehmer hin, die Fahrzeuge vor Fahrtantritt von Schnee und Eisresten zu befreien. Im Schadensfall drohen 120 Euro Bußgeld sowie ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. Autofahrern wird geraten einen ausreichenden Sicherheitsabstand hinter Lastwagen einzuhalten.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried