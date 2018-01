Geplatzter Reifen - Unfall in der Einhausung

Lkw-Fahrer beschädigt stehendes Fahrzeug

Der Verursacher entfernte sich allerdings unerkannt. Einige nachfolgende Fahrzeuge fuhren über die auf der Fahrbahn liegenden Reifenteile, wodurch ein Pkw so beschädigt wurde, dass er nicht mehr fahrbereit war. Die Unfallaufnahme beeinträchtigte den Berufsverkehr in Richtung Frankfurt aufgrund der frühen Uhrzeit aber nur unerheblich.

Weibersbrunn Kurz nach 11 Uhr stand ein Kleintransporter bei Weibersbrunn auf dem Standstreifen, weil der Fahrer sich in Fahrtrichtung Frankfurt um eine Panne seines Fahrzeugs kümmern wollte. Ein Lkw-Fahrer kam genau an dieser Stelle etwas zu weit nach rechts und schrammte am abgestellten Kleintransporter entlang. Dabei rissen Fahrzeugteile ab, die auf die Fahrbahn flogen. Ein nachfolgender Sprinter wurde beschädigt, als eines der Fahrzeugteile in seine Windschutzscheibe flog. Es wurde niemand verletzt.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach