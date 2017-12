Der Unfall passierte gegen 8.30 Uhr am Montagmorgen als ein Mercedes-Fahrer und ein BMW-Fahrer auf der A3 kurz vor der Anschlussstelle Weiberbrunn wetterbedingt mit ihren Fahrzeugen in die Leitplanke, beziehungsweise die Betongleitwand rutschten. Beide Wagen blieben auf der Fahrbahn liegen. Die Fahrer wurden beide leicht verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht.Bis die Unfallstelle geräumt war, musste die A3 in Richtung Würzburg zwischen den Anschlussstellen Bessenbach/Waldaschaff und Weibersbrunn kurzfristig voll gesperrt werden.Zwischenzeitlich konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen. Es bildete sich ein Stau über mehrere Kilometer.

Ralf Hettler