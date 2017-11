Langer Stau nach A3-Unfall - Polizei zeigt zwölf Gaffer an

Gegen 06:00 Uhr war zwischen Geiselwind und Wiesentheid in Richtung Frankfurt wegen eines Reifenschadens ein Lastzug ins Schlingern geraten. Der Anhänger kippte um und blockierte die gesamte Fahrbahn.Während der mehrstündigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten beobachteten die Beamten einige Autofahrer, die ihr Handy verbotswidrig benutzten. Insgesamt werden wohl deswegen Autofahrer mit einer Anzeige rechnen müssen. Außerdem wird gegen einen Verkehrsteilnehmer, der keine Rettungsgasse gebildet hatte, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Der neue Bußgeldkatalog sieht für diesen Verstoß zwei Punkte in Flensburg und mindestens ein Bußgeld von 200 Euro vor.Gegen 11:00 Uhr blieb dann noch innerhalb der Baustelle bei Geiselwind ein Sattelzug mit einem Motorschaden auf dem Verzögerungsstreifen liegen. Eine 10 Meter lange Ölspur verschmutzte zusätzlich den rechten Fahrstreifen in Richtung Nürnberg. Mitarbeitern der Autobahnmeisterei Geiselwind gelang es zwar schnell, den 40-Tonner in den mit Warnbaken abgesperrten Bereich an der Anschlussstelle zu ziehen. Dennoch musste ein Fahrstreifen für die Reinigungsarbeiten gesperrt werden und die Abfahrt von der Autobahn war eine Zeit lang nicht möglich. Die Folge war ein mehrere kilometerlanger Stau, der zeitweise bis über die Anschlussstelle Wiesentheid hinaus reichte. Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried