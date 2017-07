Leichtverletzte Beifahrerin nach Auffahrunfall in Schollbrunn

Unfall an der Rastanlage Spessart-Nord

Der Fahrer eines Opel Zafira erkannte auf der linken Spur zu spät, dass ein vor ihm fahrender Mercedes abgebremst wurde, touchierte bei einem Ausweichmanöver das Heck und kollidierte mit einem weiteren Pkw. Die Beifahrerin im Wagen des Unfallverursachers erlitt einen Schock. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 15000 Euro. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.Es bildete sich ein langer Rückstau. Da es Probleme beim Bilden der Rettungsgasse gab, hatten die Abschleppfahrzeuge erhebliche Schwierigkeiten, an die Unfallstelle zu kommen.

Weibersbrunn - Am Freitag kam es um 13.00 Uhr an der Rastanlage Spessart-Nord zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Der Fahrer eines Daimler bog von der Tankstelle kommend auf die Durchgangsstraße ein und übersah hierbei einen Audi. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 5000 Euro.



Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach