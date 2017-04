Zu viel getankt - jedoch keinen Treibstoff

Gefährliche Taschenlampe aufgefunden

Gegen 06:00 Uhr überprüften die Beamten das Fahrzeug sowie den Fahrzeugführer. Bereits unmittelbar nach dem Öffnen der Fahrzeugtüre wurde starker Alkoholgeruch aus dem Pkw festgestellt. Bei einem Gespräch mit dem 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Kitzingen wurden ebenfalls deutliche Anzeichen einer mangelnden Fahrtauglichkeit wahrgenommen. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,54 Promille.Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Es wird nun gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.. Eine Streife der Autobahnpolizei Würzburg fand am frühen Samstagabend auf der Rastanlage Würzburg-Süd an der A3 bei einer Fahrzeugkontrolle eine Taschenlampe mit Elektroschockfunktion auf.Der Pkw wurde gegen 18:30 Uhr einer Kontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 40-jährigen Mann aus Polen auf der Durchreise. Die modifizierte Taschenlampe, welche nicht mitgeführt werden darf, hatte der Mann griffbereit in der Mittelkonsole bei sich im Auto.Der strafbare Gegenstand wurde sichergestellt. Gegen den Besitzer wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.





Meldungen der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried