Auto brennt bei Weibersbrunn

Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer aufgrund der Hilfe von Lkw-Fahrern, die den Brand mit eigenen Feuerlöschern bekämpften, bereits weitestgehend unter Kontrolle. Die Kräfte der Feuerwehr brauchten daher nur noch nachzulöschen und das Fahrzeug abzukühlen. Ferner beseitigten sie ausgelaufene Betriebsstoffe. An dem BMW entstand durch den Brand Totalschaden in Höhe von einigen tausend Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der 23-jährige Pkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. <p>

Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss<br> Aschaffenburg. Beamte der Autobahnpolizei zogen in der vergangenen Nacht auf der A 3 bei Aschaffenburg einen angetrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr. Der 59-Jährige am Steuer eines Lastzuges aus Köln fiel den Beamten zunächst auf, weil er gegen 01.15 Uhr mit seinem Zug in der Einhausung bei Goldbach verbotswidrig im Überholverbot überholte. Bei der sich anschließenden Kontrolle auf dem Parkplatz Strietwald-Nord stieg den Beamten die Alkoholfahnde des Mannes in die Nase. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und über die Spedition ein Ersatzfahrer angefordert. Auf den 56-Jährigen kommt ein Bußgeldverfahren wegen eines Verstoßes gegen das sogenannte 0,5-Promille-Gesetz zu.

<br>

<br>

<br>Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach