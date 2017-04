Schwerer Verkehrsunfall auf der A3

Ein 54 jähriger Hyundai Fahrer musste aufgrund eines technischen Defekts seine Geschwindigkeit auf zirka 60-70 km/h reduzieren und fuhr mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf dem rechten Fahrstreifen. Eine 29-Jährige Renault Fahrerin näherte sich auf der rechten Fahrspur und übersah den langsam fahrenden Hyundai und

fuhr auf diesen auf. Durch den Anstoß wurde der Hyundai über die mittlere auf die linke Fahrspur geschleudert. Ein dort fahrender Audi fuhr mit hoher Geschwindigkeit in die linke Fahrzeugseite des Hyundai. Hierdurch wurde der Hyundai wieder auf den rechten Fahrstreifen geschleudert.



Die 29 jährige Unfallverursacherin erlitt mehrere Knochenbrüche und wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen. Auch die Beifahrerin des Audi wurde schwer verletzt und mit einer Lungenquetschung durch einen Rettungshubschrauber abtransportiert. Der Fahrer des Hyundai und des Audi erlitten starke Prellungen und

wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Die 29-jährige Unfallverursacherin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich auch heraus, dass der Audi Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Originalmeldung der Verkehrspolizei Würzburg