Zu weit nach links gekommen

Ab in die Leitplanke



Nicht nur Zigaretten in der Schachtel

Hierbei kam es zu einer Berühru ng, bei der die ganze Beifahrerseite des BMWs beschädigt wurde. Da beide Fahrzeuge fahr bereit waren, kam es zu keinen Beeinträchtigungen des übrigen Verkehrs. Auch wurde keiner der Insassen verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.( 15.04.2017 (Sa), 20:00 ). A ufgrund eines Fahrfehlers kam eine 25jährige Passatfahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite in die Au ß enleitplanke. Obwohl sie sich die ganze rechte Fahrzeugseite auf riss, blieb die Kölnerin unverletzt . Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.PWC Röthenwald ( 16.04.2017 (So), 02:43 ). Beamte der Autobahnpo lizei nahmen in der Nacht zum Sonntag einen Dortmunder Mercedes unter die Lupe. Während der Kontrolle fiel der Blick auf eine Zigarettenschachtel, die hinter dem Beifahrersitz lag. In dieser kamen schließlich 6 Joints zum Vorschein. Auf Nachfrage gab einer der drei jungen Männer zu, Besitzer der Joints zu sein . Nach den polizeilichen Maßnahmen, die auch eine erkennungsdienstliche Behandlung beinhalteten, konnten die drei Reisenden ihre Fahrt in Richtung Würz burg fortsetzen.

Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach