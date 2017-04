Fahrer unter Drogeneinfluss - Beifahrer führt Betäubungsmittel und Waffen mit

Zweimal ohne ausreichende Fahrerlaubnis unterwegs

Das Fahrzeug war mit zwei 19 Jahre alten Männern besetzt. Da beim Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt wurden, nahmen die Beamten das Fahrzeug genauer unter die Lupe. Hierbei konnten sie griffbereit sowohl ein Einhandmesser, als auch einen Schlagstock auffinden.Auch eine geringe Menge Marihuana wurde schließlich aufgefunden. Die verbotenen Gegenstände und das Rauschmittel, welche dem Beifahrer zugeordnet werden konnten, wurden beschlagnahmt. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet. Der Fahrer musste sich dann noch einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer erst nach 24 Stunden wieder gestattet.Am Dienstagmorgen kontrollierten Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried einen britischen Pkw, der auf der A 3 unterwegs war und einen anderen britischen Pkw abschleppte. Da das Fahrzeug-Duo keinerlei Anstalten machte, die Autobahn an der nächstgelegenen Ausfahrt zu verlassen, wurde es schließlich gestoppt und kontrolliert. Der 41 Jahre alte Fahrer gab hierbei an, den defekten Pkw so bis nach München schleppen zu wollen.Im Rahmen der Pannenhilfe hätte er die Autobahn aber an der nächstgelegenen Ausfahrt nach der Pannenstelle verlassen müssen. Somit führte er den zu schleppenden Pkw als Anhänger. Hierfür hätte er jedoch die dementsprechende Fahrerlaubnis für den 1990 kg schweren „Anhänger“ - in dem Falle die Klasse B96 - benötigt. Da er aber nur im Besitz der Fahrerlaubnis der Klasse B war, wurde die Weiterfahrt untersagt. Da der Fahrer keinen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musste er eine Sicherheitsleistung bezahlen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried fiel am Montag, in den späten Abendstunden, ein Pkw-/Anhänger Gespann auf, welches in einem Baustellenbereich auf der A 3 verbotenerweise mehrere Fahrzeuge im Überholverbot überholte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 58 jährige österreichische Fahrer lediglich im Besitz einer Pkw-Fahrerlaubnis der Klasse B war.Zum Führen des 2700 kg schweren Anhängers hätte er jedoch die Fahrerlaubnisklasse BE benötigt. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er eine Sicherheitsleistung bezahlen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Sein Beifahrer, welcher die passende Fahrerlaubnis besaß, konnte die Fahrt als Fahrzeugführer fortsetzen.

Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried