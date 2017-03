Durch Fahrfehler Unfall auf A3 verursacht - 20.000 Euro Sachschaden

Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Wildunfall mit Reh

Fahrt unter Drogen

Sie sah dann im Rückspiegel ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen nahen. Die 27jährige bremste ihr Fahrzeug aufgrund einer Überreaktion zu stark ab. Dabei kam ihr Pkw ins Schleudern und prallte in die linksseitige Betongleitwand. Von der Betongleitwand wurde sie nach rechts abgewiesen und kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw Mercedes.Durch den Anstoß drehte sich der Mercedes um 180 Grad und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Der Pkw Ford kam schließlich quer zur Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Beide totalbeschädigte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bis zur Bergung der Fahrzeuge waren der rechte und der mittlere Fahrstreifen für ca. eine Stunde gesperrt. Es kam zu einem Rückstau von mehreren Kilometern Länge. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.Am Samstag um 17:15 Uhr befuhr ein 63jähriger VW-Fahrer den rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Gießen. An der Anschlussstelle Alzenau-Nord wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen um einfahrende Pkw zu überholen. Dabei unterschätzte der 63jährige den Abstand und die Geschwindigkeit eines auf der linken Fahrspur nahenden Audi-Fahrers. Der 31jährige Audi-Fahrer musste sein Fahrzeug stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Dabei schleuderte der Audi in den rechtsseitigen Straßengraben und wurde erst durch das Buschwerk am Waldrand gestoppt. Der Fahrer des Pkw Audi blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste abgeschleppt werden.Ein Reh überquerte am Sonntag um kurz vor 04:00 Uhr die Fahrbahn von links nach rechts und wurde von einem auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Pkw BMW erfasst. Durch den Anstoß wurde das Reh in den Grünstreifen der Mittelleitplanke geschleudert und verendete dort. Am Pkw BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.Fahrt unter Drogeneinfluss und geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden Hösbach, A 3. Am Samstagmorgen gegen 09:00 Uhr konnte ein 31jähriger Seat-Fahrer an der Anschlussstelle Hösbach aus dem Verkehr gezogen werden, welcher unter dem Einfluss von Drogen stand. Bei einer Durchsuchung der mitgeführten Gegenstände wurde noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Außerdem wurde eine Blutentnahme durchgeführt.



Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach