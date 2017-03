Auffahrunfälle auf A3 im Kreis Würzburg - Behinderungen in Richtung Frankfurt

Dieseldiebe auf A 3 unterwegs - Fast 600 Liter abgezapft



Unfallverursacher fährt auf A 3 weiter - Hinweise erbeten

Autofahrer hat Reifenpanne auf A 3 - Autobahnpolizei stellt Alkoholfahne fest

Zum Glück wurde dabei niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden geht jedoch in die Hunderttausende. Über einen Unfall, bei dem ein Wohnwagen völlig zerstört worden ist, wurde bereits gestern berichtet.Am Donnerstagmorgen hatten sich etwa vier Kilometer vor der Anschlussstelle Randersacker in Richtung Frankfurt auf dem rechten der drei Fahrstreifen langsame Lkw-Kolonnen gebildet. Gegen 07:50 Uhr bemerkte dies ein 27-jähriger Kraftfahrer sehr spät. Um nicht aufzufahren, wich er mit seinem 40-Tonner nach links aus und konnte einen Aufprall gerade noch verhindern.Ein 39 Jahre alter Mann aus dem Würzburger Landkreis, der mit einem nagelneuen Renault Espace auf dem mittleren Fahrstreifen folgte, kam das plötzliche Ausweichmanöver des Lasterfahrers zu überraschend. Er krachte auf das Heck des Aufliegers und wurde auch noch gegen den Laster rechts neben ihm gedrückt. Der Pkw wurde dabei total beschädigt. Verletzt wurde niemand.Die Rottendorfer Feuerwehr unterstützte die Beamten der Autobahnpolizei bei der Absicherung der Unfallstelle und kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Auch beim nächsten Unfall gegen 09:30 Uhr kamen wieder die Floriansjünger aus Rottendorf und die der Freiwilligen Feuerwehr aus Biebelried zum Einsatz. Ein Sattelzugfahrer war auf einen Pkw mit Anhänger, auf dem ein Porsche im Wert von einer halben Million Euro stand, aufgefahren.Die beiden Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Die Fahrzeuge mussten aber abgeschleppt werden. Allein bei diesem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 280.000 Euro. Während der Bergung der Fahrzeuge kam es bei allen Unfällen zu Sperrungen von einem oder mehreren Fahrstreifen.In der Nacht zum Donnerstag haben bisher unbekannte Täter aus einem auf einem Autobahnparkplatz der A 3 abgestellten Sattelzug Kraftstoff im Wert von etwa 640 Euro abgezapft.Am Mittwochabend gegen 19:40 Uhr hatte ein Kraftfahrer aus Sachsen auf dem Parkplatz „Sandgraben“ zwischen den Anschlussstellen Randersacker und Rottendorf einen Stellplatz für die Nacht gefunden. Gegen 23:30 Uhr legte es sich schlafen. Als er gegen 06:00 Uhr weiterfahren wollte, fiel ihm beim Einschalten der Zündung auf, dass die Tankanzeige auf „Reserve“ leuchtete, obwohl er erst kurz vor seiner Pause getankt hatte. Beim Kontrollgang bemerkte er dann eine Dieselspur unter dem Tank und stellte fest, dass fast 600 Liter Diesel fehlten.Hinweise auf die Dieseldiebe nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried unter der Tel.-Nr. 09302-9100 entgegen.Am Donnerstagnachmittag ist ein Autofahrer, der einen Unfall auf der A 3 bei Helmstadt verursacht hatte, einfach weiter gefahren. Eine Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf etwa 14.000 Euro.Gegen 15:20 Uhr wollte ein 25-jähriger Mann auf dem mittleren der drei Fahrstreifen einen roten Kleinwagen und einen Sprinter mit Anhänger überholen. Kurz bevor er die beiden Fahrzeuge eingeholt hatte, wechselte der Kleinwagen vor ihm nach links. Beim Abbremsen kam der 25-Jährige mir seinem Peugeot Kombi ins Schleudern, stieß gegen den Sprinter und prallte anschließend gegen die Betonschutzplanke am Mittelstreifen. Der 32 Jahre alte Sprinterfahrer blieb unverletzt. Der Peugeot-Fahrer wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehrleute aus der Umgebung unterstützten die Beamten bei der Absicherung der Unfallstelle.Der Verursacher, dessen Fahrzeug nicht beschädigt wurde, fuhr weiter. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried unter der Tel.-Nr. 09302-9100 zu melden.In der Nacht zum Freitag hat ein Autofahrer auf der A 3 nach einer Reifenpanne die Außenschutzplanke gestreift. Es entstand nur geringer Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten aber, dass beide Fahrzeuginsassen stark alkoholisiert waren.Gegen Mitternacht kam eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei zu einem Pkw, der zwischen den Anschlussstellen Helmstadt und Wertheim-Lengfurt auf dem Seitenstreifen stand. Die beiden Männer im Alter von 42 und 36 Jahren, die in Richtung Frankfurt unterwegs gewesen waren, wechselten das Rad. Wie sich herausstellte, war der Wagen nach einem Reifenplatzer leicht gegen die Außenschutzplanke gestoßen.Beim ersten Kontakt mit den Männern rochen die Polizisten eine deutliche Alkoholfahne, die von den beiden ausging. Ein Alkotest bei dem Jüngeren ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der andere, vermutlich der Fahrer, war anscheinend aufgrund seiner Alkoholisierung zu keinem Test fähig.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft veranlassten die Beamten bei beiden Delinquenten Blutentnahmen, leiteten gegen sie Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ein und beschlagnahmten den Führerschein des 42-Jährigen. Außerdem wurde der Pkw sichergestellt und Spuren zur Identifizierung des Fahrers gesichert.



Originalmeldungen der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried