Stockstadt: Autobahnpolizei zieht betrunkenen Raser aus dem Verkehr

Verkehrspolizei Aschaffenburg

Mittwoch, 22.03.2017 - 14:04 Uhr

Beamte der Autobahnpolizei zogen in der vergangenen Nacht auf der A 3 bei Stockstadt einen unter Alkoholeinfluss stehenden 44-Jährigen aus dem Kreis Limburg an der Lahn aus dem Verkehr.