in Schlangenlinien auf A3 - Auto tuchiert - Fahrer unter Drogen

Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried

Würzburg Mittwoch, 22.03.2017 - 10:14 Uhr

Am Dienstagvormittag hat ein augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer, der zuvor in Schlangenlinien gefahren war, auf der A 3 einen Pkw touchiert.