Sattelzug durchbricht Baustellenabsicherung - Fahrer schwer verletzt

Andere Verkehrsteilnehmer wurden zum Glück nicht in den Unfall verwickelt. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf etwa 85.000 Euro.

Gegen 10:30 Uhr befuhr der 68-jährige Kraftfahrer die A 3 in Richtung Frankfurt. Etwa 7 Kilometer nach Helmstadt übersah er aus bisher ungeklärter Ursache, dass die Fahrstreifen am Beginn der Baustelle nach links geführt wurden. Anstatt diesen zu folgen, fuhr er mit unverminderter Geschwindigkeit geradeaus weiter. Sein leerer 40-Tonner räumte zunächst drei Warnbaken zur Seite, krachte dann gegen ein Betonteil der Fahrtstreifenverschwenkung und schoss in den abgesperrten Baustellenbereich.

Nach rund 230 Metern kam der Sattelzug mit eingeknickter Zugmaschine links an der Betonleitplanke zum Stehen. Der Fahrer erlitt dabei Kopfverletzungen und wurde in eine Würzburger Klinik gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Neubrunn, Helmstadt und Uettingen kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe, die sich nach dem Crash mit dem Betonfeld auf der gesamten Strecke verteilt hatten. Der Verkehr auf der Hauptfahrbahn wurde nicht beeinträchtig.

Autofahrer auf A 3 augenscheinlich unter Drogeneinfluss - Autobahnfahnder stellen Psilocybinpilze sicher

WÜRZBURG. Einen augenscheinlich unter Rauschgifteinfluss stehenden Autofahrer haben Fahnder der Autobahnpolizei am Donnerstagnachmittag auf der A 3 aus dem Verkehr gezogen. Außerdem fanden sie in seinem Fahrzeug unter anderem Psilocybinpilze und stellten sie sicher.

Gegen 16:30 Uhr kontrollierten die Beamten auf der Rastanlage einen Pkw und durchsuchten dabei auch das Gepäck des 27-jährigen Fahrers nach verbotenen Gegenständen und illegalen Substanzen. Dabei fanden sie Rauschgiftutensilien mit einigen Krümeln Marihuana und mehrere Gramm psilocybinhaltige Pilze, die der Mann in zwei Taschen verstaut hatte. Außerdem bemerkten sie bei ihm starke drogentypische Auffälligkeiten, die auf den zeitnahen Konsum von Drogen hinwiesen. Darauf angesprochen, räumte der junge Mann aus Niederbayern gegenüber den Ordnungshütern ein, während seines Aufenthalts in Holland mehrere Joints geraucht zu haben.

Eine Blutentnahme folgte. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Rauschgiftschmuggels und der Trunkenheit im Verkehr infolge anderer berauschender Mittel wurde eingeleitet.

Die Beamten untersagten ihm für mehrere Stunden ein Kraftfahrzeug selbst zu führen. Seine Begleiterin durfte dann ans Steuer des Wagens und die Fahrt fortsetzen.

Verkehrspolizei Würburg-Biebelried