Sailauf: Ladung von zwei Lastwagen geklaut

Als der Zeuge aus dem Führerhaus seines Lkw schaute, bemerkten ihn die beiden Männer und suchten in der Dunkelheit das Weite. Eine Fahndung nach ihnen verlief erfolglos. Wie sich bei der Sachverhaltsaufnahme herausstellte, hatten die Unbekannten auf dem Parkplatz an mindestens zwei Lkw die Planen aufgeschnitten und von außen die Ladung inspiziert.Während sie bei einem polnischen Sattelzug vermutlich nichts Mitnehmenswertes sahen, brachen sie an dem ukrainischen Sattelzug die Zollplombe und die Hecktüre des Aufliegers auf und durchsuchten die Ladung. Dabei wurden sie schließlich von dem Zeugen beobachtet und gestört, so dass sie ohne größere Beute flüchteten.Nach ersten Erkenntnissen verschwand von der Ladung des Zuges lediglich eine Tonerkartusche im Wert von etwa 25 Euro. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich dagegen auf mehrere hundert Euro. Die Fahrer der betroffenen Lkw schliefen jeweils in Ihren Kojen und bemerkten von dem Geschehen nichts. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen und auf die Lkw-Aufbrecher erbittet die Autobahnpolizei unter Telefon 06021/857-2530.

Meldung der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach