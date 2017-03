Ski auf der A3: Vier Autos beschädigt

Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss

Gegen 23.30 Uhr meldeten die Fahrer eines BMW aus Gummersbach, eines Pkw Audi aus Bad Homburg, eines Ford aus Düren und eines VW aus Frankfurt, dass sie auf der Fahrt in Richtung Frankfurt kurz nach der Einhausung bei Goldbach über einen auf der Fahrbahn liegenden Gegenstand gefahren waren. Dabei handelte es sich um einen Ski.Beim ersten Überfahren des Skis riss es an dem BMW aus Gummersbach die komplette Heckschürze samt Kennzeichen weg. Auch diese Gegenstände kamen auf der Fahrbahn zum Liegen und wurden von weiteren nachfolgenden Fahrzeugen überrollt. Verletzt wurde niemand.Den Fahrern der Fahrzeuge gelang es jeweils, ihre Fahrzeuge sicher zum Stehen zu bringen. Vom Verlierer des Skis war anfangs nichts bekannt. Er bemerkte erst beim Eintreffen an seiner Heimatadresse im Landkreis Miltenberg den Verlust und hörte gleichzeitig in einer Verkehrsdurchsage im Rundfunk von „auf der Fahrbahn liegenden Teilen“.Daraufhin meldete der 23-Jährige sich bei der Autobahnpolizei und konnte so die Klärung des Falles herbeiführen. Die Schadenssumme an den beteiligten Fahrzeugen, die alle noch bedingt fahrbereit waren, beträgt etwa 3.500 Euro. Zu größeren Verkehrsstörungen kam es anlässlich des Unfalls nicht.Autobahnfahndern gelang es am Sonntag, gleich zwei zugedröhnte Autofahrer auf der A 3 aus dem Verkehr zu ziehen. Gegen 14.00 Uhr traf es auf der Rastanlage Spessart-Süd einen 22-Jährigen, der mit einem Pkw Audi in Richtung Süden unterwegs war und rund eine Stunde später bei Bessenbach in Fahrtrichtung Süden einen 31-Jährigen, ebenfalls am Steuer eines Pkw Audi.Unabhängig voneinander handelte es sich bei beiden Männern um Bürger aus Österreich. Beide Fahrer zeigten bei den Kontrollen drogentypische körperliche Auffälligkeiten, die jeweils zu einem Drogentest führten. Nach positivem Ausgang mussten sich beide einer Blutprobe unterziehen.Die Weiterfahrt wurde jeweils bis zum Abklingen des Drogenrausches unterbunden. Bei dem 31-Jährigen wurden zudem in einer Zigarettenschachtel und in seinem Reisegepäck zwei Kleinmengen Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Beide sehen einem Strafverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss entgegen. Der 31-Jährige wird sich zusätzlich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Nach der Anzeigenaufnahme wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.



Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach