A3: Unfall bei Waldaschaff - Vier Autos beteiligt

Kurz vor der Anschlussstelle Waldaschaff, übersah der junge Fahrer einen vorausfahrenden 1er BMW, der aufgrund eines Staus bremsen musste. Der Citroen-Fahrer wollte auf den linken Fahrstreifen ausweichen und touchierte hierbei den BMW am linken Heck. Durch diesen Aufprall wurde der BMW auf das Heck eines VW Golf aufgeschoben. Dieser wiederum wurde dadurch auf einen Audi TT geschoben. Alle vier betroffenen Fahrzeuge kamen auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Keine der beteiligten Personen wurde bei dem Unfall verletzt. Der Citroen und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppdienste abgeschleppt. Die beiden anderen Fahrzeuge waren noch fahrbereit und konnten die Unfallstelle selbständig verlassen. Der linke und der mittlere Fahrstreifen wurden bis zum Abschluss der Unfallaufnahme für circa 45 Minuten von den freiwilligen Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 25000 Euro beziffert.

Touchiert

Bischbrunn, (10.03.2017 (Fr), 21:30). Ein 46jähriger aus Köln befuhr mit seinem Audi A4 die BAB 3 in Richtung Frankfurt. Da es aufgrund einer Nachtbaustelle auf diesem Straßenabschnitt zu Stauungen kam, scherte er hinter einem Sattelzug nach rechts aus und wollte, so die Vermutung der Beamten, den Seitenstreifen für ein schnelleres Vorankommen zweckentfremden. Da jedoch ein Stück weiter ein anderer Lkw auf dem Seitenstreifen stand, wollte der Audi-Fahrer wieder nach links, vor dem vorher von ihm überholten Sattelzug, einscheren. Dabei touchierte er mit dem linken Heck seines Audi die vordere rechte Ecke des Zugfahrzeuges. Da die Fahrzeuge noch fahrbereit waren, wurde die Unfallaufnahme auf der Rastanlage Spessart getätigt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 10000 Euro.

Zurückgerollt oder aufgefahren?

Bischbrunn, (10.03.2017 (Fr), 20:25). Zwei Pkws fuhren im Stop-and-Go-Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen. Plötzlich krachte es zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des hinteren Pkw behauptete bei der Unfallaufnahme, der Vordermann wäre zurückgerollt. Der Vorrausfahrende gibt jedoch zu Protokoll, dass der Nachfolgende auf sein Pkw aufgefahren sei. Da die Beamten die Unfallursache vor Ort nicht klären konnten, blieb es zunächst bei einem Personalienaustausch. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Nicht aufgepasst. Weibersbrunn, (11.03.2017 (Sa), 02:30). Du spät hat wohl eine 52jährige BMW-Fahrerin die Beschilderungen einer Nachtbaustelle, die in Fahrtrichtung Frankfurt installiert war, bemerkt. Erst kurz vorher erkannte sie, dass der linke Fahrstreifen gesperrt war und zog, kurz vor dem letzten der drei Warnleitanhänger, die eine Sicherungsfirma aufgestellt hatte, nach rechts auf die rechte Fahrspur. Zu dieser Zeit fuhr jedoch ein Sattelzug neben ihr, dessen Zugmaschine sie beim Fahrstreifenwechsel streifte. Hierdurch entstand ein an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 8000 Euro

Über Teile gefahren

Waldaschaff, (11.03.2017 (Sa), 03:30). Schäden an ihren Fahrzeugen haben sich zwei Verkehrsteilnehmer zugezogen, als sie kurz nach der Kauppenbrücke in Fahrtrichtung Frankfurt über ein größeres, schwarzes Teil fuhren. Einen Verursacher könnte man leider nicht ermitteln. Es entstanden Schäden von jeweils ca. 1000 Euro.

Mit gestohlenem Kennzeichen unterwegs

Weibersbrunn, (10.03.2017 (Fr), 15:25). Bei einer Überprüfung eines Frankfurter Kennzeichens stellten Beamte der Autobahnpolizei fest, dass dieses wegen Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Fahrer, ein 43jähriger aus Nürnberg, gab an, in Frankfurt gewesen zu sein, um ein Auto zu kaufen.

Nach einem misslungenen Kauf entschloss er sich spontan, ein Kennzeichen zu entwenden, um bei einem möglichen Geschwindigkeitsverstoß auf der Heimfahrt nicht belangt werden zu können. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte er wieder seine Originalschilder, die im Kofferraum lagen, an seinen Ford Ka schrauben und die Fahrt in Richtung Heimat fortsetzen. Neben dem Diebstahl in Frankfurt muss er sich noch für die Urkundenfälschung verantworten.

Polizei