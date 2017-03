Unfall bei Marktheidenfeld - Vier Verletzte, langer Stau

Verkehrspolizei Aschaffenburg

Dienstag, 07.03.2017 - 14:32 Uhr

Im Baustellenbereich zum sechsspurigen Ausbau der A 3 bei Marktheidenfeld ereignete sich am Montagnachmittag ein Auffahrunfall an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.