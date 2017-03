Auffahrunfall auf A3 bei Marktheidenfeld - Zwei Verletzte und 20 km Stau

Fahrer mit verschiedenen Drogen unterwegs - Führerschein weg

Alle Fahrzeuge waren kurz vor der Anschlussstelle Marktheidenfeld auf dem linken Fahrstreifen Richtung Nürnberg unterwegs. Als vor ihm alle bremsten, bemerkte dies der 34-jährige zu spät. Er krachte in das Heck des vorausfahrenden Pkw eines Niederländers und schob diesen dann auf die anderen Fahrzeuge.Durch den Unfall erlitt der 45-jährige Fahrer eines Peugeot Schmerzen im Rückenbereich und der 37-järige Beifahrer des Unfallverursachers wurde durch den ausgelösten Airbag an der Hand verletzt. Beide wurden ins Klinikum nach Wertheim verbracht. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden, das THW Marktheidenfeld sicherte die Unfallstelle und band auslaufende Betriebsstoffe ab. Aufgrund des Verkehrs bildete sich ein Rückstau von ca. 20 Kilometern. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf mehr als 20000 Euro.

Waldaschaff. Besonders auffällig war ein Sprinter mit tschechischen Kennzeichen am Samstag gegen 16.00 Uhr. Der Fahrer hatte kurz vor der Anschlussstelle Weibersbrunn in Fahrtrichtung Frankfurt die Vorhänge der Fahrer- und Beifahrerseite zugezogen, so dass er überhaupt nicht zu sehen war. Als die Beamten den Sprinter kontrollierten, konnte dies der Fahrer nicht so recht erklären. Aber schnell wurde klar, weshalb der Fahrer im Dunkeln sitzen wollte. Er hatte erst kürzlich einen Joint geraucht und vermutl. durch Mischkonsum mit anderen Drogen waren seine Augen mit dem Sonnenlicht überfordert. Auf Nachfrage händigte der 40-jährige Tscheche nur ein Metalldöschen mit Marihuana aus. Aufgrund der Auffälligkeiten waren die Kollegen misstrauisch, dass nur Marihuana im Spiel sein sollte. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurden sie fündig. Neben einem Druckverschlusstütchen mit Crystal wurden noch mehrere farbige Tabletten und diverse Utensilien zur Einnahme der verschiedener Drogen gefunden. Die Tabletten reagierten beim Schnelltest positiv auf Amfetamin. Der Fahrer wurde daraufhin festgenommen und zur Autobahnpolizeistation verbracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Tschechische Führerschein beschlagnahmt. Für das Strafverfahren wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 825 Euro festgesetzt. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde er gegen 02.00 Uhr von einem Bekannten aus der Tschechei abgeholt, der auch das Geld für die Sicherheitsleistung mitbrachte. Seine eigentliche Tour mit dem Sprinter muss jetzt ein Ersatzfahrer fortsetzen.





Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach