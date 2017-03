Betrunkener Autofahrer überfährt Warnleitbake auf A3

Pausierendem Lkw einen Reifen gestohlen

Gegen 18:50 Uhr wollte der 47-jährige Fahrer aus Baden-Württemberg die Autobahn verlassen. Dabei erfasste er eine der zahlreichen Warnbaken im Baustellenbereich und schleuderte diese auf die zurück auf die Autobahn. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Pkw über den Gegenstand, wodurch auch sein Fahrzeug beschädigt wurde.Direkt nach dem Verkehrsunfall stieg der Verursacher aus, lief zunächst etwas verwirrt auf der Fahrbahn herum und konnte von einem Zeugen und von Beamten der Polizei festgehalten werden. Ein Alkoholtest vor Ort ergab 2,34 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 8000 EUR. Gegen ihn ermittelt nun die Autobahnpolizei Würzburg wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.Eine Sattelzugmaschine aus Österreich befand sich in der vorgeschriebenen Pause am Autohof Geiselwind. Beim Überprüfen seines Fahrzeugs stellte der Fahrer fest, dass ein unbekannter Täter den Ersatzreifen von dem Lkw entwendete und dazu den Zurrgurt durchtrennte.Der Fahrzeugführer konnte den Zeitraum, am frühen Samstagmorgen, in dem er nicht am Fahrzeug war auf 00:15 Uhr bis 00:50 Uhr eingrenzen. Als er dann schließlich nach dem Rechten sehen wollte, war das Reserverad im Wert von ca. 500 EUR bereits weg.Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Autobahnpolizei unter der Tel.-Nr. 09302 / 9100 entgegen.





Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried