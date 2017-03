Wegen Schwächeanfall verunglückt - junge Frau im Krankenhaus

Nach Parkrempler davongefahren

Kleinmenge Rauschgift sichergestellt

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss - aus Verkehr gezogen

Die 25-Jährige war gegen 17.55 Uhr mit ihrem Pkw BMW in Richtung Frankfurt unterwegs und kam kurz vor der Rastanlage Spessart-Nord nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen die Außenleitplanke, wurde nach links abgewiesen und stieß zuletzt gegen die Mitteleitplanke, wo er zum Stehen kam.Ersthelfer versorgten anschließend die Frau, bevor sie vom Rettungsdienst ins Wertheimer Krankenhaus gebracht wurde. Unfallursächlich dürfte nach ersten Erkenntnissen ein Schwächeanfall gewesen sein.Im Krankenhaus wurde später zudem eine leichte Gehirnerschütterung diagnostiziert. Der Pkw war nur noch bedingt fahrbereit und wurde abgeschleppt.Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. An der Unfallstelle war der linke von zwei Fahrstreifen für etwa 30 Minuten blockiert. Anschließend gelang es, die Unfallstelle zu räumen und auf die nahe gelegene Rastanlage Spessart-Nord zu fahren. Es kam zu einem Rückstau von etwa zwei Kilometern Länge.Unsanft geweckt wurde in der vergangenen Nacht ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus Litauen, der an der A 3 auf der Rastanlage Spessart-Süd seine Ruhezeit einbrachte und in der Koje schlief. Gegen 02.45 Uhr wurde er durch einen lauten Schlag wach. Als er aus seinem Lkw ausstieg, sah er einen „kleinen“ Autotransporter davonfahren. Zugleich bemerkte er einen Schaden an der Front seines Lkw. Es ist zu vermuten, dass der unbekannte Autotransporter beim Ausparken rückwärts rangierte und gegen die Front des dahinter parkenden Sattelzuges stieß. Ohne sich um den dabei entstandenen Schaden in Höhe von ca. 7.000 Euro zu kümmern, fuhr er davon. Es soll sich um einen Klein-Lkw mit offener Pkw-Ladefläche und einem Pkw-Transport-Anhänger gehandelt haben. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug werden von der Autobahnpolizei in Hösbach unter Telefon 06021/857-2530 erbeten.Autobahnfahnder stellten am Donnerstagmittag auf der A 3 bei Hösbach zwei Kleinmengen Marihuana im Gesamtgewicht von 9 Gramm sicher. Bei der Kontrolle eines slowakischen Pkw VW Passat fanden die Beamten gegen 14.00 Uhr das Rauschgift im Gepäck und in der Kleidung am Körper des 29-jährigen Fahrers. Es wurde sichergestellt. Auf den Mann mit Wohnsitz in Deutschland kommt ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Nach der Anzeigenaufnahme wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.. Im Rahmen der Schleierfahndung zogen am Donnerstagnachmittag gegen 16.50 Uhr Beamten der Autobahnpolizei auf der A 3 bei Aschaffenburg einen 39-Jährigen aus dem Bereich von Magdeburg aus dem Verkehr. Bei der Kontrolle eines Pkw Peugeot zeigte der Fahrer sowohl alkohol- als auch drogentypische körperliche Auffälligkeiten. Nachdem ein Alkotest 0,52 Promille ergab und der Mann zusätzlichen Drogenkonsum einräumte, musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der Fahrer sieht einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach