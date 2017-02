Wildunfall auf der A3 bei Hösbach

Alkohol am Steuer

In der Unfallstatistik vom Sonntag steht für die Autobahnen am Bayerischen Untermain lediglich ein Wildunfall. Hierbei verlor ein Reh gestern gegen 11.35 Uhr auf der A 3 bei Hösbach sein Leben, als es auf der Frankfurter Richtungsfahrbahn vor einen niederländischen Pkw Seat lief und überfahren wurde. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es anlässlich dieses Unfalls nicht.

Kleinostheim. Beamte der Autobahnpolizei zogen am Sonntagmorgen auf der A 3 bei Kleinostheim einen 29-Jährigen aus Wiesbaden aus dem Verkehr. Der Mann wurde kurz vor 07.00 Uhr am Steuer seines Pkw Opel Corsa kontrolliert. Dabei stellten die Beamten bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein anschließend durchgeführter Test am Alkomaten erbrachte 1,06 Promille. Der Mann musste sich einer Blutprobe unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Originalmeldung der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach