Auffahrunfall auf A 3 bei Marktheidenfeld - drei Leichtverletzte

Unfallflucht geklärt

Ein Auffahrunfall sorgt am 25.02.2017 auf der A 3 bei Marktheidenfeld für Stauungen. Zum Unfallzeitpunkt herrschte auf Grund des einsetzenden Reiseverkehrs dichter Verkehr im gesamten Dienstbereich. Zu Beginn der Baustelle kurz vor der AS Marktheidenfeld staute sich der Verkehr zurück. Gegen 11:50 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fahrer eines VW, Passat aus den Niederlanden mit seinem Pkw den rechten von zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Würzburg.Der niederländische Fahrer war kurz abgelenkt, erkannte die Situation zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den am Stauende stehenden Pkw Renault, Megan auf . Hierdurch wurden zwei weitere vor ihm stehende Fahrzeuge zusammengeschoben.Es wurden dabei drei Personen leicht verletzt (HWS) und wurden teilweise vor Ort behandelt. Zwei verletzte Personen begaben sich vorsorglich ins Krankenhaus Marktheidenfeld zur Abklärung .Die BAB wurde bis zur ordnungsgemäßen Absicherung für ca. 20 Minuten komplett gesperrt. Hierdurch bildete sich zeitweise ein Rückstau bis zur AS Weibersbrunn. Zur Unterstützung rückte das THW Lohr an.

Stockstadt a.Main A 3, Lkr. Aschaffenburg Am Samstag, gegen 14:00 Uhr, befuhr eine 26-Jährige Fahrerin eines Pkw Suzuki, Vitara, die rechte Spur der A 3 in Richtung Süden. Vor ihr fuhr ein Lkw-Gespann von welchem ein Sperrholzteil auf die Windschutzscheibe des Pkw fiel und diese zu Bruch ging. Beide Beteiligte hielten auf dem Standstreifen. Nachdem der Verursacher kurz angehalten hatte, fuhr er einfach weiter in Richtung Süden, als die Geschädigte die Polizei verständigte. Durch einen Fahndungsaufruf konnte der Lkw durch eine Streife im Raum Würzburg festgestellt und angehalten werden.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach