A3: Geisterfahrer kracht beinahe in Polizeiauto

Zwei Verletzte bei nachfolgendem Unfall

Kitzingen Sonntag, 19.02.2017 - 08:34 Uhr

Am Samstagabend gegen 20.05 Uhr musste eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried einem Geisterfahrer auf der A3 kurz vor der Anschlussstelle Kitzingen, ausweichen und ein nachfolgendes Fahrzeug krachte dem Wender in die linke Fahrzeugseite.