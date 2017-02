Frau leicht verletzt nach Unfall auf A45

Zwei Auffahrunfälle kurz hintereinander - 26.000 Euro Sachschaden

Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Der Pkw prallte in die Außenleitplanke und kam schließlich auf dem Beschleunigungsstreifen der A 45 zum Stehen. Die Unfallverursacherin wurde vorsorglich ins Krankenhaus Wasserlos verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.800 Euro.m Freitagnachmittag gegen 14:15 Uhr kam es aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens immer wieder zu stockendem Verkehr. Ein 24jähriger Audi-Fahrer musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt stark abbremsen. Ein nachfolgender 75jähriger BMW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw Audi auf. Ein hinter dem Audi fahrender 46jähriger Dacia-Fahrer fuhr anschließend mit kurzem Zeitverzug auf den Pkw Audi auf. Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Altfeld, Esselbach, Marktheidenfeld und Michelriet waren zum Abbinden der ausgelaufenen Betriebsstoffe und Absicherung der Unfallstelle vor Ort. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 26.000 Euro. Die zwei Fahrstreifen mussten für ca. eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr lief auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Es bildete sich ein größerer Rückstau von mehreren Kilometern.Bei der Kontrolle eines Pkw VW am Samstagmorgen gegen 05:15 Uhr auf dem PWC Strietwald zeigte der 39jährige Fahrer einen gefälschten, ausländischen Führerschein vor. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden daraufhin sichergestellt. Der 39jährige Fahrer wurde zur Dienststelle verbracht, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Da er in Deutschland keinen festen Wohnsitz begründet wurde durch die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro angeordnet.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach