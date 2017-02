Unfallreicher Auftakt ins Wochenende im Raum Würzburg

Zum Glück kamen dabei alle Beteiligten mit dem Schrecken und ausschließlich Blechschäden davon. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 50.000 Euro.

Fast schien es, als ob es die Autofahrer gar nicht mehr erwarten konnten ins verdiente Wochenende zu starten. Denn nur so lassen sich wohl die meisten Unfälle, überwiegend aus Unachtsamkeit verursachte Auffahrunfälle sowie Fehler beim Fahrstreifenwechsel, erklären.

Zum ersten Einsatz wurden die Beamten bereits am frühen Freitagmorgen kurz nach 03.30 Uhr auf die A 3 bei Geiselwind gerufen. Hier war ein 88-Jähriger in der Baustelle bei Geiselwind in Richtung Nürnberg unterwegs. Aus Unachtsamkeit hatte der Senior aus dem Kreis Nienburg eine Warnbarke überfahren und dabei seinem VW Polo an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Da der doch sehr senile Niedersachse im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme zudem desorientiert und überfordert wirkte, erfolgt zur weiteren Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit zusätzlich eine Nachricht an die zuständige Führerscheinstelle. Danach kam es bis um 20.10 Uhr noch zu 12 weiteren Unfällen, die alle vergleichsweise glimpflich und ohne Verletzte abliefen.

Weniger erfreulich war dann jedoch, dass sich der Verursacher des 1. Unfalls am Samstag einfach aus dem Staub machte. Gegen 00.45 Uhr war ein 23 Jahre alter Mann aus München mit seinem Sattelzug auf der A 7 in Richtung Süden unterwegs, als er etwa zwei Kilometer nach Anschlussstelle Estenfeld einen anderen Lkw überholte und dabei von diesem touchiert wurde. Während er selbst zur Unfallaufnahme bereit war, setzte der andere Trucker nach einem kurzen Abbremsen seine Fahrt unvermittelt wieder fort. Der alleine an seinem Fahrzeug entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried unter der Tel.-Nr. 09302/910-130 zu melden.

Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried