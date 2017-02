Luxus-SUV nach Unfall auf A3 schrottreif: Über 100.000 Euro Schaden

Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried

Mittwoch, 08.02.2017 - 11:18 Uhr

Am Dienstagvormittag ist ein Autofahrer mit seinem neuen SUV auf der A 3 auf einen Laster gekracht. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon, der teure Wagen war danach allerdings schrottreif. Den Schaden schätzt die Autobahnpolizei auf über 100.000 Euro.