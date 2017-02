Laster überladen - Fahrer spendet Kindergarten Teile der Fracht

Polizei hilft beim Abladen

Helmstadt Mittwoch, 08.02.2017 - 11:12 Uhr

Am Dienstagnachmittag hat ein Kindergarten aus dem Kreis Würzburg eine unverhoffte Sachspende erhalten. Ein Lkw-Fahrer, der mit einem überladenen Fahrzeug auf der A3 erwischt worden war und abladen musste, verschenkte einen Teil seiner neuwertigen Fracht.