Beim Spurwechsel auf A3 nicht aufgepasst - drei Verletzte

Kurz vor 15.00 Uhr fuhren auf dem zweispurigen Einfahrast ein Mercedes aus Kassel und ein Mitsubishi aus dem Main-Spessart-Kreis nebeneinander in Richtung A 3. Sie wollten beide auf die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt auffahren. Als der 61-jährige Mercedesfahrer vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, rammte der den dort fahrenden Pkw Mitsubishi einer 33-Jährigen, die in Begleitung ihrer 12-jährigen und ein Jahr alten Töchter war. Nach dem Zusammenstoß gerieten beide Pkw nach links und kamen quer auf den beiden entgegenkommenden Fahrstreifen des Ausfahrastes zum Stehen.Bei dem seitlichen Crash wurden der 61-Jährige, die 33-Jährige sowie deren 12-jährige Tochter leicht verletzt. Das Kleinkind blieb unverletzt. Kräfte des Rettungsdienstes transportierten die Verletzten aus dem Mitsubishi ins Aschaffenburger Klinikum. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenssumme beläuft sich auf etwa 17.000 Euro.Bis zum Räumen der Unfallstelle und Reinigen der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen kam es auf den Ein- und Ausfahrästen der Anschlussstelle Hösbach zu Behinderungen. Der Verkehr konnte dabei nur einspurig vorbeifließen. Kurz nach 16.00 Uhr war die Unfallstelle wieder komplett geräumt.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach